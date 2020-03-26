Пока известного артиста проверяют на коронавирус, его знакомые и коллеги вспоминают, когда последний раз с ним общались. Журналист Сергей Соседов рассказал, что на совместных съемках Лещенко выглядел бодро.

«Лев Валерьянович ни разу не кашлянул, не сморкался — ничего такого не было. Во время передачи у Малахова, где мы все снимались, он много рассказывал про свои поездки. А потом он ушел очень быстро, я даже не успел с ним пообщаться», — рассказал Сергей Соседов.

По его словам, съемка была 2,5 часа, Лещенко пришел в студию одним из последних. И ближе всего к нему находился ведущий программы. «Я не „ручкался“ со Львом Валерьяновичем. Он сидел от меня далеко. Под обстрел вируса попадает как раз Малахов!» — вспомнил журналист. Он надеется, что никого из присутствующих на съемках вирус не коснется.

«Ну, а что делать, не встречаться, накрыться простынями и поползти в сторону кладбища? Нельзя отменить жизнь!» — заключил Соседов.

19 марта Лев Лещенко принял участие в съемках программы, на которую съехалось большое количество знаменитостей. Лариса Рубальская, которая также была там, сообщила, что на всякий случай сдала тест.

Сейчас Лещенко в реанимации в Коммунарке, его проверяют на коронавирус, результаты пока неизвестны.