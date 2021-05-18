Туктамышева призналась, что не верит в себя

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила о неуверенности в себе. Об этом сообщила газета "Петербургский дневник".

Спортсменка назвала это своей главной проблемой.

«У меня вся проблема в том, что я не верю в себя. Если бы я верила в себя, я была бы лучшей спортсменкой», — поделилась она.

Ранее Туктамышева перечислила наиболее ценные мужские качества.

«Я ценю чувство юмора, наличие интеллекта и доброту. Эти качества для меня очень важны», — сказала Туктамышева.

Чемпионка мира и Европы призналась, что на соревнованиях больше общается с мужчинами.

«У меня есть разные друзья — как мужчины, так и женщины. На соревнованиях больше друзей-мужчин обычно. С ними веселее как-то, посмеяться можно», — рассказала она.

Также спортсменка рассказала, что планирует оставаться в фигурном катании пока это позволяет физическая форма.

«Посмотрим. Не могу ничего точно сказать. Конкретной цели кататься до определенного возраста у меня нет. Буду выступать, пока позволяет мое тело», — пояснила Тутктамышева.