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    18 мая 2021, 18:14

    Туктамышева призналась, что не верит в себя

    Дарья Морозова

    Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила о неуверенности в себе. Об этом сообщила газета "Петербургский дневник".

    Спортсменка назвала это своей главной проблемой.

    «У меня вся проблема в том, что я не верю в себя. Если бы я верила в себя, я была бы лучшей спортсменкой», — поделилась она.

    Ранее Туктамышева перечислила наиболее ценные мужские качества.

    «Я ценю чувство юмора, наличие интеллекта и доброту. Эти качества для меня очень важны», — сказала Туктамышева.

    Чемпионка мира и Европы призналась, что на соревнованиях больше общается с мужчинами.

    «У меня есть разные друзья — как мужчины, так и женщины. На соревнованиях больше друзей-мужчин обычно. С ними веселее как-то, посмеяться можно», — рассказала она.

    Также спортсменка рассказала, что планирует оставаться в фигурном катании пока это позволяет физическая форма.

    «Посмотрим. Не могу ничего точно сказать. Конкретной цели кататься до определенного возраста у меня нет. Буду выступать, пока позволяет мое тело», — пояснила Тутктамышева.