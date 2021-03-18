Фигуристка Туктамышева рассказала, сколько еще планирует выступать

Российской фигуристке Елизавете Туктамышевой предстоит выступить на Чемпионате мира в Стокгольме. Спортсменка рассказала, что планирует оставаться в фигурном катании пока это позволяет физическая форма.

«Посмотрим. Не могу ничего точно сказать. Конкретной цели кататься до определенного возраста у меня нет. Буду выступать, пока позволяет мое тело», — ответила Туктамышева на соответствующий вопрос газете «Известия».

По словам спортсменки, после завершения карьеры ей бы хотелось остаться в фигурном катании и быть медийным человеком. Фигуристка подчеркнула, что реальность желаний можно узнать только спустя время. Сейчас девушка не строит конкретных планов. Кроме того, Туктамышева подчеркнула, что не собирается повторить путь Алины Загитовой и вести телевизионный проект.

«Ничей путь повторять не собираюсь. Но посмотрим, как все пойдет. Не знаю, насколько я могу вести шоу, но с удовольствием бы в этом поучаствовала», — призналась фигуристка.

Чемпионат мира по фигурному катанию состоится в Стокгольме. Соревнования пройдут с 22 по 28 марта. Елизавету Туктамышеву отобрали на ЧМ по итогам финала Кубка России.