Туктамышева назвала самые ценные качества в мужчинах

Фигуристка из России Елизавета Туктамышева перечислила наиболее ценные мужские качества. Об этом сообщили «Известия».

«Я ценю чувство юмора, наличие интеллекта и доброту. Эти качества для меня очень важны», — сказала Туктамышева.

Туктамышева была чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она получила бронзовую медаль континентального первенства. В нынешнем сезоне Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при, проводящегося в Москве, добавили в «Газета.ru».

Чемпионка мира и Европы призналась, что на соревнованиях больше общается с мужчинами. «У меня есть разные друзья — как мужчины, так и женщины. На соревнованиях больше друзей-мужчин обычно. С ними веселее как-то, посмеяться можно», — рассказала она.