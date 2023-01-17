Знаменитости 17 января 2023, 15:57 Церемония прощания с Вахтангом Кикабидзе началась в Тбилиси Гражданская панихида по Вахтангу Кикабидзе началась в церкви Кашвети в центре Тбилиси РИА «Новости»

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Политики, работники искусства и поклонники творчества актера и певца Вахтанга Кикабидзе собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси на церемонию прощания. Гроб с телом артиста находится в церкви Кашвети, где он останется до четверга, 19 января. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Для прощания с народным артистом Грузии жители несут цветы. Проход в церковь открыли для всех желающих принять участие в панихиде.

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После завершения церемонии гроб с телом Кикабидзе перевезут в концертный зал тбилисской филармонии, откуда его доставят на Верийское кладбище, где находятся могилы его жены и матери.

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Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет в минувшее воскресенье, 15 января, в больнице Тбилиси, где он проходил лечение.

Народная артистка и близкая подруга актера и певца Нино Брегвадзе рассказала, что его состояние в последние дни оставалось критическим. По ее словам многие морально подготовились к тому, что Кикабидзе скоро уйдет из жизни, но надежда на то, что он выберется, еще оставалась.