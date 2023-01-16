Знаменитости 16 января 2023, 03:05 Кикабидзе похоронят рядом с матерью в Тбилиси Продюсер Абзианидзе: Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси РИА «Новости»

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Похороны известного советского и грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе пройдут 19 января. Его похоронят на Верийском кладбище Тбилиси рядом с матерью, сообщил ТАСС менеджер артиста Рати Абзианидзе.

«Решением его семьи, это было и его желанием при жизни, он будет похоронен на Верийском кладбище, где похоронена его мать», — сообщил продюсер артиста.

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Актер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Вахтанг Кикабидзе скончался в Грузии 15 января на 85-м году жизни. Он умер в тбилисской больнице New Hospitals после длительной болезни.

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«Гражданская панихида пройдет 17 и 18 января в церкви Кашвети, похороны состоятся 19 января на Верийском кладбище. Такого было желание Бубы (Кикабидзе — прим. ред) при жизни», — заявил Абзианидзе.

«360» вспомнил основные вехи карьеры звезды «Мимино» и хронологию последних лет жизни. Артист заметно сдал после смерти супруги в 2021 году, несколько недель до смерти он провел в клинике.