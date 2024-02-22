22 февраля 2024, 03:39
Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы
Sun: Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы Эльсиной Хайровой
Американский актер Том Круз и дочь бывшего депутата Госдумы россиянка Эльсина Хайрова расстались. Об этом газете The Sun сообщили источники.
Издание утверждает, что американский актер желает сохранить с россиянкой хорошие отношения, так как они живут в одном многоквартирном доме в Лондоне.
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«Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись в лифте», — приводит газета слова источника.
Отношения между Крузом и Хайровой «просто исчерпали себя», добавил собеседник издания.
Актер перестал скрывать отношения с россиянкой в феврале 2024 года. Пара стала появляться на мероприятиях, хотя и старалась сохранить конфиденциальность.
Впервые американскую звезду заметили в компании Хайровой в декабре прошлого года. СМИ предположили, что 62-летний голливудский актер снова пытается построить личную жизнь.
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