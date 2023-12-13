Знаменитости 13 декабря 2023, 23:43 Любовь со светской львицей. Что известно о романе Тома Круза с Эльсиной Хайровой Daily Mail: Том Круз и дочь экс-депутата ГД Рината Хайрова Эльсина стали парой РИА «Новости»

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Голливудский актер Том Круз снова решил построить личное счастье. В Сети появились сообщения, что звезду заметили в компании российской модели, дочери экс-депутата Госдумы Эльсины Хайровой. Пара якобы вместе прибыла на вечеринку и всю ночь не расставалась. Подробности — в материале «360».

Любовь с русской светской львицей

Звезду фильма «Миссия невыполнима» заметили в обнимку с 36-летней экс-супругой бизнесмена, торгующего бриллиантами. Пара появилась на вечеринке в прошлую субботу к удивлению других гостей.

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«Они были неразлучны, явно пара. Казалось, он был без ума от нее. Он точно влюблен по уши», — рассказал Daily Mail один из гостей мероприятия.

Хайрова, одетая в черное платье без бретелек с бриллиантовым бантом, позировала на фото с бывшей участницей конкурса «Мисс Европа» Алиной Авраменко. Известно, что голливудский актер и россиянка покинули мероприятие вместе рано утром.

Он провел большую часть ночи, танцуя с госпожой Хайровой. Daily Mail

Как познакомились Эльсина и Том Круз, история умалчивает. Чем закончится роман — тоже пока непонятно.

Круз ни с кем публично не был связан после развода со своей третьей женой Кэти Холмс 15 лет назад. Хотя недавно ходили слухи, что актер встречался с Шакирой и со своей партнершей по фильму «Миссия невыполнима» Хейли Этвелл. Том Круз и Эльсина Хайрова официально не комментировали слухи о своем романе.

Что известно об Эльсине Хайровой

Эльсина родилась в 1987 году в Казани в семье бывшего министра финансов Татарстана и экс-депутата ГД Рината Хайрова. Она училась в престижном Казанском федеральном университете, где изучала менеджмент и экономику.

Девушка сделала карьеру модели, участвуя в показах мод и различных конкурсах красоты. В 2006 году она стала обладательницей титула «Мисс Татарстан» и представила свой регион на конкурсе «Мисс Россия», сообщило издание NewsUnzip.

Брак и дети

В 2008 году Эльсина познакомилась с бизнесменом Дмитрием Цветковым. Они полюбили друг друга и годом позже заключили брачный союз. На свадьбе присутствовали политики, предприниматели и знаменитости. Затем пара переехала в Лондон, где оба получили гражданство Великобритании.

У Хайровой и Цветкова двое детей — сын и дочь 2011 и 2013 годов рождения. Семья жила в особняке в графстве Суррей с собственном бассейном, винным погребом, спа-центром, кинотеатром и подземной автостоянкой.

В 2021 году Telegram-канал Mash сообщал, что разыскиваемый по делу о хищении Цветков стал директором британской фирмы, которая занималась недвижимостью. В этом ему помогла супруга.

Как распался брак

Хайрова попросила мужа о разводе в 2020 году. Цветков заявил, что на жену повлиял отец, который якобы хотел взять под контроль его бизнес и активы. Экс-супруг модели также утверждал, что стал жертвой кампании запугивания и угроз со стороны своего бывшего делового партнера, который обвинил его в краже бриллианта.

Эльсина в свою очередь опровергла слова своего мужа и обвинила его в неверности, жестоком обращении и безответственности. Она закрыла ему доступ к банковским счетам и кредитным картам и перевела часть их имущества на имя своей матери.

Дело о разводе пары продолжается до сих пор. Дети живут с матерью с Суррее, а их отец снял квартиру в Лондоне.

Что известно об отце Эльсины

Ринат Хайров в 1983 году получил образование по специальности «регулировщик аппаратуры» в техническом училище в Альметьевске. В 1989 году окончил Казанский финансово-экономический институт имени Куйбышева по специальности «финансы и кредиты».

РИА «Новости»

В декабре 2011 года Хайров баллотировался в Госдуму по спискам «Единой России» по Республике Татарстан. В итоге распределения мандатов стал депутатом ГД VI созыва. В сентябре 2016 года его избрали депутатом Думы VII созыва.

С 2011 по 2019 годы, исполняя полномочия парламентария, Хайров выступил соавтором 303 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.