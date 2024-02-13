Мир 13 февраля 2024, 10:47 Отношения Тома Круза с дочерью экс-депутата Госдумы перестали быть секретом Daily Mail: Том Круз и Эльсина Хайрова не скрывают отношений перед друзьями Global Look Press

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Американский актер Том Круз и дочь бывшего депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсина перестали скрывать от друзей свои романтические отношения. Об этом со ссылкой на источники, близкие к паре, сообщило издание Daily Mail.

По данным таблоида, в окружении Хайровой теперь все в курсе, что она состоит в отношениях со звездой.

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«В кругу Эльсины хорошо известно, что она и Том теперь вместе. Они очень сблизились за последние несколько недель», — указал источник газеты.

Вместе с тем пара старается сохранить конфиденциальность, поэтому избегает совместных фото, хотя известно, что Круз и Хайрова посещают светские мероприятия.

Источник издания отметил, что влюбленные также проводят много времени вместе в лондонской квартире дочери экс-депутата Госдумы.

Впервые об отношениях актера с Эльсиной Хайровой Daily Mail написала в декабре прошлого года. При этом отец девушки Ринат Хайров в беседе с РИА «Новости» эту информацию опроверг, назвав публикацию «полной чушью».