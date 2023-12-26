Эксклюзив 26 декабря 2023, 15:51 «Только продажи открылись». Организатор концерта Лолиты опроверг массовую сдачу билетов в Чехове Организатор концерта Лолиты в Чехове Голубенко опроверг факт сдачи билетов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В СМИ появилась информация о том, что в Чехове якобы массово сдают билеты на концерт певицы Лолиты Милявской после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Организатор мероприятия Николай Голубенко в беседе с «360» не подтвердил эти данные.

Собеседник подчеркнул, что информация в масс-медиа не соответствует действительности. Он также подтвердил, что концерт, запланированный на 20 февраля в культурно-творческом центре «Дружба» в Чехове, состоится.

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«Билеты не возвращают, потому что только продажи открылись. <…> Никакого массового возврата билетов нет», — заявил организатор концерта.

В КТЦ «Дружба» также опровергли сведения о массовой сдаче билетов на концерт Лолиты. Там сообщили, что никаких волнений нет, а входные документы могут возвращать по разным причинам.

Сама певица ранее назвала справедливыми просьбы зрителей убрать ее из новогодних передач на фоне участия в скандальной вечеринке Ивлеевой. Лолита добавила, что привыкла брать на себя ответственность за свои поступки.