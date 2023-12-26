Эксклюзив 26 декабря 2023, 12:51 «Никаких волнений». Массовую сдачу билетов на концерт Лолиты опровергли в Чехове Представители ДК в Чехове опровергли массовую сдачу билетов на концерт Лолиты Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В СМИ появилась информация о том, что в Чехове якобы массово сдают билеты на концерт певицы Лолиты Милявской в связи с ее участием в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В культурно-творческом центре «Дружба», где должно состояться выступление, «360» опровергли эти данные.

«Нет никаких волнений. Массово никаких сдач не было, <…> отмены [концерта] нет», — рассказал представитель площадки.

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На вопрос о единичных случаях возвращения билетов собеседница «360» ответила, что это происходит абсолютно на каждом мероприятии.

«Билеты могут сдавать по разным причинам: болезни, отъезды. Люди имеют на это право», — подчеркнула она.

Представитель КТЦ призналась, что была в отъезде и перед Новым годом очень занята работой, так что даже не слышала о резонансе вокруг вечеринки Ивлеевой.

«Не смотрела, не читала про это. Новый год — очень сложное, напряженное время на работе. Про резонанс такой не слышала, до меня не докатилось. Пока не готова ответить, [будет ли в КТЦ какая-то реакция на участие Лолиты в вечеринке], вернусь через пару дней — пойму, что происходит. У нас есть организатор, который отвечает за эти мероприятия», — пояснила женщина.

Концерт намечен на 20 февраля.

Ранее Лолита Милявская назвала справедливыми просьбы зрителей вырезать ее из новогодних передач из-за участия в скандальной вечеринке. Певица признала, что это, «наверное, справедливо», и добавила, что привыкла брать на себя ответственность за свои поступки.