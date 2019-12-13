Ведущая «Орла и решки» забыла столицу Свердловской области

Российский политик и журналистка Ксения Собчак провела «Суперигру» в конце интервью. Во время этой рубрики героине необходимо было пройти географический диктант. Первые вопросы касались столиц других стран, однако позже Собчак проверила у ведущей знания регионов России.

Тодоренко не назвала административный центр Свердловской области. «Спасибо огромное. Я могу уже идти?» — пошутила она.

Собчак попросила звезду перечислить города с особым статусом в составе РФ. Интервьюер также поинтересовалась, к каким регионам принадлежат Чита и Биробиджан. Однако Тодоренко не ответила и лишь посмеялась над собой.

«Нельзя пасть так низко. Я теряю авторитет, у меня прямо сейчас рейтинг падает», — резюмировала Тодоренко.