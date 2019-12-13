  • Ведущая «Орла и решки» забыла столицу Свердловской области

    13 декабря 2019, 12:27

    Ольга Ситникова

    Бывшая ведущая телепрограммы «Орел и решка» Регина Тодоренко дала интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!». Звезда не назвала столицу Свердловской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    Российский политик и журналистка Ксения Собчак провела «Суперигру» в конце интервью. Во время этой рубрики героине необходимо было пройти географический диктант. Первые вопросы касались столиц других стран, однако позже Собчак проверила у ведущей знания регионов России.

    Тодоренко не назвала административный центр Свердловской области. «Спасибо огромное. Я могу уже идти?» — пошутила она.

    Собчак попросила звезду перечислить города с особым статусом в составе РФ. Интервьюер также поинтересовалась, к каким регионам принадлежат Чита и Биробиджан. Однако Тодоренко не ответила и лишь посмеялась над собой.

    «Нельзя пасть так низко. Я теряю авторитет, у меня прямо сейчас рейтинг падает», — резюмировала Тодоренко.