Общество 22 апреля 2023, 14:03 Партнеры по бизнесу обвинили блогершу Лерчек в мошенничестве с электронными сигаретами Shot: бизнес-партнеры обвинили блогеров Чекалиных в мошенничестве Telegram

Читать 360tv в

Партнеры по бизнесу Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных обвинили чету блогеров в мошенничестве и использовании еще одной схемы по уходу от налогов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, жалоба поступила от предпринимателей из Йошкар-Олы Маргариты и Евгения Шишкиных. По их словам, два года назад они решили продавать табак и электронные сигареты, производимые под брендами Лерчека. Однако договор блогеры составили через подставные фирмы для избежания уплаты налогов. Шишкины в доказательство предоставили переписку с менеджером блогерши, который об этом говорит напрямую.

Реклама

Кроме того, по словам предпринимателей, они так и не дождались обещанной интернет-звездами рекламной компании. После неудачных попыток договориться о выплате неустоек Шишкины обратились в суд и выиграли иск. Однако вернуть продукцию и получить обратно деньги не получилось, блогеры перестали выходить на связь.

На данный момент известно о еще как минимум пяти таких же случаях, все предприниматели обратились в полицию.

Сейчас Следственный комитат расследует два уголовных дела в отношении Чекалиных: об отмывании денежных средств в размере 130 миллионов рублей и о неуплате налогов в крупном размере (более чем на 300 миллионов рублей). На банковские счета блогеров наложили арест, поскольку они все еще не возместили ущерб.

Юрист Иван Соловьев в беседе с RT рассказал, что за уклонение от уплаты налогов блогерам может грозить штраф, принудительные работы, а также лишение свободы на срок до трех лет.