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    08 марта 2021, 16:04

    Тимати, Шуфутинский и Пресняков поздравили женщин с 8 Марта стихами

    Анастасия Калинина

    Популярные певцы записали поздравления в стихах в честь 8 Марта. Среди них — Тимати, Nilеttо, Михаил Шуфутинский, Владимир Пресняков, Владимир Кристовский, Джиган. Стихотворение специально для этого случая подобрал рэпер ST (Александр Степанов).

    «Дарите женщинам цветы // Не только в дни больших событий, // И о любви им говорите, // И исполняйте их мечты, // Дарите женщинам цветы», — прочитали знаменитости.

    В комментариях девушки поблагодарили певцов за поздравления. Некоторые пользователи соцсетей отметили, что герои ролика подобраны очень грамотно — на каждую возрастную аудиторию.

    Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта. Они пожелали представительницам прекрасного пола, чтобы каждый их день был наполнен радостью и счастьем. Кудь-Сверчков пожелал женщинам почувствовать заботу и внимание близких людей, а также услышать слова любви.

    Также с праздником женщин поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что женщины приносят в мир гармонию, красоту, нежность, безусловную материнскую любовь.