Тимати, Шуфутинский и Пресняков поздравили женщин с 8 Марта стихами

Популярные певцы записали поздравления в стихах в честь 8 Марта. Среди них — Тимати, Nilеttо, Михаил Шуфутинский, Владимир Пресняков, Владимир Кристовский, Джиган. Стихотворение специально для этого случая подобрал рэпер ST (Александр Степанов).

«Дарите женщинам цветы // Не только в дни больших событий, // И о любви им говорите, // И исполняйте их мечты, // Дарите женщинам цветы», — прочитали знаменитости.

В комментариях девушки поблагодарили певцов за поздравления. Некоторые пользователи соцсетей отметили, что герои ролика подобраны очень грамотно — на каждую возрастную аудиторию.

Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта. Они пожелали представительницам прекрасного пола, чтобы каждый их день был наполнен радостью и счастьем. Кудь-Сверчков пожелал женщинам почувствовать заботу и внимание близких людей, а также услышать слова любви.

Также с праздником женщин поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что женщины приносят в мир гармонию, красоту, нежность, безусловную материнскую любовь.