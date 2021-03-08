Путин поздравил всех женщин с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. Глава государства подчеркнул, что женщины приносят в мир гармонию, красоту, нежность, безусловную материнскую любовь и при этом «каким-то непостижимым образом» везде и все успевают, достигают вершин в самых разных сферах деятельности, вызывают уважение своей надежностью и ответственным подходом к делу.

«Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство — безусловную материнскую любовь. Без остатка отдаете себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете все, чтобы он выросли успешными, достойными людьми», — приводит РИА «Новости» слова российского президента.

Он подчеркнул, что забота о детях, тепло домашнего уюта, которым женщины стремятся окружить своих родных, это нелегкий каждодневный труд, который заслуживает самого высокого признания. Глава государства добавил, что при этом женщины «каким-то непостижимым образом» везде и все успевают и достигают вершин в самых разных сферах деятельности.

«И сегодня как раз такой повод, чтобы поблагодарить вас за эти важнейшие для любой профессии качества», — сказал Путин.

Отдельно президент поздравил всех женщин, работающих в медицине. В тяжелейших условиях эпидемии, отметил Путин, они проявляют душевную щедрость и профессионализм, продолжают трудиться с полной отдачей.

В заключение поздравительной речи Путин пожелал россиянкам успехов, взаимопонимания с близкими и счастья.

«Желаю вам здоровья, успехов — успехов во всем. Взаимопонимания с теми, кто вам дорог. И конечно же, как можно больше поводов для улыбок и радости. Будьте счастливы!» — сказал президент.

Уличный художник из Одинцова подготовил женщинам подарок к 8 Марта. Немного краски и вдохновения — и на снегу появилась большая восьмерка с букетом цветов в руках. Художник женат, воспитывает дочь. В Международный женский день он будет их поздравлять, и надпись в виде восьмерки теперь будет в числе презентов. Во время творческого процесса автор работы несколько раз останавливался и отогревал окоченевшие от мороза пальцы. Но потом вновь продолжал рисовать.