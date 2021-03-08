«Делаете наш мир лучше»: российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта

Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта. Они пожелали представительницам прекрасного пола, чтобы каждый их день был наполнен радостью и счастьем.

«Поздравляем вас с началом весны! Весна — это время обновления, время пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее», — сказал в видеопоздравлении Рыжиков.

Кудь-Сверчков пожелал женщинам почувствовать заботу и внимание близких людей, а также услышать слова любви. Кроме того, космонавт пожелал, чтобы каждый день был наполнен счастьем, радостью, семейным теплом и приятными сюрпризами.

«С самыми светлыми и наилучшими пожеланиями с борта Международной космической станции космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков», — сказали мужчины в конце своего поздравления.

В Международный женский день российские космонавты будут работать на МКС. На 8 и 9 марта запланированы работы по герметизации второй трещины, появившейся в модуле «Звезда». Ранее космонавты окончательно заделали первую трещину в российском модуле.