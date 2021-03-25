Тима Белорусских признал вину в деле о наркотиках

Дело музыканта Тимы Белорусских об обороте наркотиков направлено в суд. В белорусской прокуратуре сообщили, что он признал свою вину.

Помимо Тимы Белорусских, по делу проходит его друг. Об этом сообщили на официальном сайте прокуратуры Белоруссии.

«Согласно материалам дела, обвиняемые в декабре 2020 года и январе 2021 года в сети Интернет приобрели опасное наркотическое средство — гашиш — массой более 1,96 грамма. Часть наркотика обвиняемые употребили в помещении игрового клуба в Минске. Оставшееся количество обнаружили сотрудники милиции», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что при личном обыске у музыканта нашли психотропные вещества массой 0,0375 грамма.

Ранее его освободили под залог.

Тиму Белорусских задержали ночью 6 января в игровом клубе в Минске. По белорусским законам за преступление по его статье грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве с почти четырьмя граммами героина поймали чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую.