Тилль Линдеманн отменил концерты в Москве и Новосибирске

Концерты фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в Москве и Новосибирске, запланированные на декабрь 2022 года, не состоятся. Музыкант объявил об их отмене.

Линдеманн разместил в Stories афишу, где отметил отмененные выступления. Информацию о концертах в двух российских городах он перекрыл надписью Canceled (отменены — прим. ред.).

Источник фото: Instagram

Изначально солист Rammstein должен был приехать в Москву 26 января, а в Новосибирск — 28 января. Концерты перенесли на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Организаторы пообещали, что все купленные билеты останутся действительными.

Об отмене выступления в Москве заявила группа Iron Maiden. Не состоится и июльский концерт Franz Ferdinand, а также майский — у Green Day. Коллективы объявили о своих решениях на фоне ситуации вокруг Украины.