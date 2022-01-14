Концерты Тилля Линдеманна в Москве и Новосибирске перенесли

Концерты известного немецкого артиста Тилля Линдеманна, солиста группы Rammstein, которые были запланированы на конец января, перенесли из-за пандемии коронавируса. Пост об этом вышел на официальной странице артиста в Instagram.

«Эпидемическая обстановка в мире резко ухудшается, и проведение концерта в таких условиях становится небезопасным. В этих обстоятельствах мы не можем проводить тур Линдеманна в указанные ранее сроки и вынуждены перенести концерты на другие даты», — сообщили представители артиста.

Выступление музыканта в Москве было запланировано на 26 января, а в Новосибирске — на 28 января. Организаторы уточнили, что все приобретенные билеты на концерты останутся действительными, и попросили публику простить их за вынужденные неудобства, выразив надежду на понимание.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить призывы общественников из Новосибирска, которые хотели воспрепятствовать концерту фронтмена Rammstein. Активисты выступили за нравственную цензуру, им не понравилось эпатажное творчество музыканта.