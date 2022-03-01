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    01 марта 2022, 17:58

    Группа Franz Ferdinand отменила выступление в Москве

    Артур Блянихов

    Выступление британской группы Franz Ferdinand, которое должно было пройти в Москве в июле, не состоится. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на концертное агентство SAV Entertainment.

    Решение об отмене концерта объяснили нынешней международной ситуацией. Музыканты в своем обращении признались, что у них возникла тесная связь с русскими поклонниками и они любят Россию.

    «Мы сохраняем оптимизм и думаем о мирном дне, когда сможем вернуться к вам со своей музыкой», — обозначили артисты.