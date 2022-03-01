Группа Franz Ferdinand отменила выступление в Москве

Выступление британской группы Franz Ferdinand, которое должно было пройти в Москве в июле, не состоится. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на концертное агентство SAV Entertainment.

Решение об отмене концерта объяснили нынешней международной ситуацией. Музыканты в своем обращении признались, что у них возникла тесная связь с русскими поклонниками и они любят Россию.

«Мы сохраняем оптимизм и думаем о мирном дне, когда сможем вернуться к вам со своей музыкой», — обозначили артисты.