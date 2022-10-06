Тему спецоперации пообещали поднять в новом сезоне «Ледникового периода» | 360°

Знаменитости 06 октября 2022, 18:59 Поделиться Telegram

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Viber Тему спецоперации пообещали поднять в новом сезоне «Ледникового периода» Продюсер Авербух: в телепроекте «Ледниковый период» затронут тему СВО РИА «Новости»

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Тема специальной военной операции России на Украине затронут в новом сезоне телепроекта «Ледниковый период» на Первом канале. Об этом сообщил продюсер и художественный руководитель проекта Илья Авербух, передало «РИА Новости».

«Конкретных номеров мы не делаем, но эту тему затрагиваем. Даже в первом эпизоде будет номер на эту тему», — сказал он.

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Авербух заявил, что в такое сложное время телевизионные шоу должны всех объединять.

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«Мы стараемся, чтобы каждый танец был актуален сегодняшнему времени. Не я принимаю решения, что своевременно, а что нет», — заявил продюсер.

До этого Авербух рассказал, что в новом сезоне «Ледникового периода» на коньки встанет его жена актриса Лиза Арзамасова. В паре с ней будет выступать олимпийский чемпион Никита Кацалапов. Съемки нового сезона стартуют в четверг, первый выпуск намечен на 15 октября.

Ранее сообщалось, что судью «Ледникового периода» Татьяну Тарасову госпитализировали. Сейчас она находится в больнице.

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