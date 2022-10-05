Неожиданная пара выступит в новом сезоне шоу «Ледниковый период» | 360°

Знаменитости 05 октября 2022, 16:02 Поделиться Telegram

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Viber Неожиданная пара выступит в новом сезоне шоу «Ледниковый период» Актриса Лиза Арзамасова станет участницей нового сезона «Ледникового периода» РИА «Новости»

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В новом сезоне популярного шоу «Ледниковый период» на Первом канале появится интересная пара. На коньки встанет жена художественного руководителя проекта Ильи Авербуха актриса Лиза Арзамасова, сообщил портал Super со ссылкой на источник.

На протяжении всего шоу звезда сериала «Папины дочки» старалась поддержать мужа. Она почти не пропускала съемки и часто наблюдала за происходящим за кулисами. На этот раз артистка выступит в качестве участницы телепроекта.

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Авербух поставил жену в пару с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым, который недавно примерил на себя новый статус — мужа. Спортсмен женился на партнерше по льду Виктории Синициной, с которой он завоевал золото в командном и серебро в личном турнирах на прошедшей в этом году зимней Олимпиаде в Пекине.

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Первый выпуск нового сезона намечен на 15 октября. По словам Авербуха, на этот раз участников поделят на две команды. Возглавлять их будет сам Илья и еще один известный фигурист Александр Жулин.

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