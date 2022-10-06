Татьяну Тарасову госпитализировали | 360°

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Татьяну Тарасову госпитализировали

ТАСС: заслуженный тренер по фигурному катанию Тарасова находится в больнице

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Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию и судью телевизионного шоу «Ледниковый период» Татьяну Тарасову госпитализировали, она находится в больнице. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Не было на съемках сегодня, ее увезли в больницу», — сказал источник.

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В декабре 2022 года Тарасова была госпитализирована в связи с недомоганием, в январе она также провела в больнице неделю в связи с плохим самочувствием. Ей 75 лет.

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В 2008 году Татьяну Тарасову ввели в Зал славы мирового фигурного катания. Она воспитала многих чемпионов мира и Европы, а также победителей Олимпийских игр. Среди них — Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин и другие.

В четверг стартуют съемки нового сезона шоу «Ледниковый период», в котором соберутся участники всех сезонов. Первый выпуск нового сезона намечен на 15 октября. По словам художественного руководителя проекта Ильи Авербуха, на этот раз участников поделят на две команды.

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