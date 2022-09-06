Владимир Соловьев осудил актрису Татьяну Лазареву за слова о России | 360°

Общество 06 сентября 2022, 18:11 (обновлено: 06 сентября 2022, 19:54) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Владимир Соловьев осудил актрису Татьяну Лазареву за слова о России Телеведущий Соловьев призвал посадить в тюрьму актрису Татьяну Лазареву за слова о России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал интервью актрисы Татьяны Лазаревой*, которая высказалась относительно возможного возвращения в Россию. По мнению журналиста, артистка повела себя недостойно по отношению к родине, поэтому ее стоит посадить в тюрьму.

Фрагмент шоу опубликовал Telegram-канал Ura.ru.

Реклама

«Вот тут гражданка Лазарева* выползла из тины. Озвучила условия, при которых, возможно, приедет назад», — заявил Соловьев. Он прочитал, что актриса желает, чтобы с нее сняли статус иноагента, но при этом она не собирается отказываться от своей антироссийской позиции.

Реклама

«Ты забыла, что ты несла в эфирах украинского телевидения? <…> Сажать! Это враги. Притом Танька действенно предала страну», — высказался телеведущий.

Татьяну Лазареву* внесли в перечень иноагентов в июле, сообщили «Известия». По данным издания, ее и других артистов обвинили в получении финансирования с Украины и уличили в ведении действий антироссийской направленности.

В начале сентября Минюст России внес актера Михаила Шаца** в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Андрея Макаревича*, Дмитрия Гордона* и Катерину Гордееву* также внесли в реестр физлиц, выполняющих функцию иноагента.

* Татьяна Лазарева, Андрей Макаревич, Дмитрий Гордон, Катерина Гордеева внесены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента решением Минюста России.

** Михаил Шац внесен в реестр СМИ-иноагентов решением Минюста России.

0 0 0 0 0 0