Эксклюзив 19 мая 2023, 00:42 «Русская культура милосердна». Юрий Бардаш предложил свою версию «прощения» уехавших из страны звезд Музыкант Юрий Бардаш: покинувшим Россию звездам стоит посетить Донбасс

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Перевоспитание и посещение Донбасса — это возможности, благодаря которым покинувшие Россию звезды смогут вернуться домой. Такое мнение выразил музыкант, создатель групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» и других проектов Юрий Бардаш на вечернем стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.

Противостояние тщеславию

По его мнению, в России долгие годы прокачивалась идеология прибыли и заработка. Многие считали, что деньги приносят им особый статус.

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«Получается, какой-то капиталистический расклад. <…> Так вот когда нет никакой идеологии, кроме денег, мы не можем ничего с них спросить. Одно дело, если бы у нас все это время качалась идеология: за Родину, патриотизм, рожь, пшеница, небо голубое, бескрайние просторы. Этого всего у нас не было. У нас был Бенджамин Франклин. Когда такая стрессовая ситуации произошла, естественно, всех этих людей качнуло», — рассуждал Бардаш.

Просто представьте, сколько у [Валерия] Меладзе было концертов. Какие гениальные песни. <…> Чего мы хотим от этих людей, когда произошла вот эта встряска? <…> Они остались в своих теплых ваннах. <…> Без рода, без племени, без понятий, без основы, без ничего. <…> Земфира* — большая артистка. Своим лесбиянским движем прокачивала последние 15 лет нас всех. Но при этом и сильные песни, молодец. Женщины повырастали такие же мощные, такие же одинокие.

Они не смогли противостоять тщеславию. Ежедневно артистам «дарили деньги», призывали петь песни и давать концерты. А когда началась специальная военная операция, их стало трясти.

Он отметил, что не все способные встать на путь патриотизма, как российский артист, лидер рок-групп «Ленинград» Сергей Шнуров. Бардаш назвал его глубоким и умным человеком. По словам продюсера, Шнуров шел по либеральному пути и общался с такими людьми, как журналист Александр Невзоров **. Но в нужный момент фронтмен группы «Ленинград» показал свою позицию.

Что он сделал: он просто встал и сразу проявил свою позицию. <…> Кто-то там сказал «подлый». Да о чем вы говорите? Это поступок патриота. Остальных не хватило на это.

Шанс вернуться домой

Продюсер предположил, что уехавших артистов смогут принять в России только после того, как они пройдут процесс перевоспитания. Речь идет о более глубокой работе, нежели простое видеообращение с извинениями.

Телеканал «360»

«Это единственный шанс, при котором они все смогут вернуться назад. Потому что вдали от Родины и чахнуть я не посоветую никому. Я два года жил в Лос-Анджелесе, я знаю, что такое быть не дома. Они должны перевоспитаться, осознать, что происходит», — подчеркнул он.

Также музыкант предложил уехавшим звездам посетить Донбасс. Пожить там пару недель и побеседовать с людьми, которые там находятся на постоянной основе.

Помыть руки из баклажек, не мыться немного, поговорить с людьми. Вот эта реабилитация, которую мы им можем предложить, мое мнение, нашим артистам. Русский человек милосерден, русская культура милосердна.

* Рамазанова Земфира Талгатовна — признана в России иностранным агентом

**Александр Невзоров — признан в России иностранным агентом