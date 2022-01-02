«Таков был сценарий». Авербух рассказал о поцелуе Медведевой и Милохина на «Ледниковом периоде»

Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух раскрыл тайну поцелуя двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина в одном из выпусков шоу «Ледниковый период». Он признался в интервью StarHit, что такова была задумка сценаристов.

По словам продюсера «Ледникового периода», поначалу был определенный скепсис со стороны поклонников шоу, что он поставил Евгению Медведеву в пару с Даней Милохиным. Но со временем ребята так покорили телезрителей, что «многие честно признавались, что эта пара стала сенсацией, и это действительно так».

Это самые юные участники «Ледникового периода». И на протяжении всего шоу им приписывают романтические отношения. При этом так или иначе поцелуй уже присутствовал в некоторых номерах — за ширмой, через маску костюма Человека-паука. А в одном из номеров Милохин и Медведева разыграли страстную сцену на столе, ошеломив зрителей и членов жюри. Но в номере, который вышел в эфире на Первом канале 2 января, Медведева и Милохин продемонстрировали весьма откровенный и совсем не детский поцелуй, вызвав бурную реакцию поклонников в комментариях в Сети.

Однако Илья Авербух разрушил надежды фанатов пары Дани Милохина и Евгении Медведевой на то, что между ними возникли настоящие чувства. Он рассказал, что поцелуй, которым тиктокер и фигуристка завершили одно из выступлений, был задумкой сценаристов.

«Мы творили, придумывали. Ребята были артистами и ставили себе задачу поцеловаться, потому что таков был сценарий. Они четко ему следовали», — признался Авербух.

Продюсер «Ледникового периода» добавил, что за время работы с Милохиным и Медведевой искренне полюбил ребят. «Даня открылся для меня с другой стороны. Очень надеюсь, что мне удалось открыть его с другой стороны и для всей страны», — отметил Авербух.

Ранее хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский рассказал о своих первых впечатлениях о Дане Милохине.