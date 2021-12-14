Даня Милохин и Евгения Медведева все же поцеловались на шоу «Ледниковый период»

Тиктокер Даня Милохин и чемпионка мира по фигурному катанию Женя Медведева завершили поцелуем полуфинальный номер на шоу «Ледниковый период».

Парочку «сводили» между собой в слухах и в фантазиях поклонники с обеих сторон. При этом так или иначе поцелуй присутствовал в каждом из номеров: сначала за ширмой, потом через маску. А 2 января на Первом канале он будет весьма откровенным и длительным.

Комментарий по этому поводу Милохин и Медведева не давали.

Ранее продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал, как он отнесся бы к участию в программе рэпера Алишера Моргенштерна. Фигурист заявил, что в целом не против его участия. По словам Авербуха, в проекте нужны яркие медийные личности, у которых есть своя аудитория.

«Но это не значит, что мы находимся в какой-то бесконечной погоне за кем-то. Каждый год кто-то выстреливает», — объяснил он.

Тем временем организация «Ветераны России» заявила, что Дане Милохину не помешало бы послужить в армии, чтобы стать серьезным мужчиной.