Хореограф Ставиский рассказал о первых впечатлениях о Дане Милохине

Двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский рассказал о своей первой встрече с Даней Милохиным. Об этом сообщила «Газета.ru».

Ставиский познакомился с блогером в рамках шоу «Ледниковый период». Илья Авербух решил поставить с Милохиным в пару серебряную призерку Олимпиады-2018 Евгению Медведеву.

«Не могу сказать, что я расстроился или обрадовался. Илья ставит пару, и с первого взгляда делать выводы невозможно. Я тоже, когда Даню увидел, сначала не понял, что это такое передо мной стоит — с красными ногтями, с пирсингом, с красными волосами», — поделился эмоциями хореограф.

По словам Ставиского, экстравагантный вид парня удивил его. Однако в дальнейшем в процессе общения Даня Милохин раскрылся и смог понравиться своему тренеру. По словам фигуриста, блогер работает с большим усердием и со всей ответственностью подходит к выступлениям.