Знаменитости 22 марта 2024, 10:43 Сыну модельера Вячеслава Зайцева посоветовали обратиться к онкологу Mash: сына модельера Зайцева выписали из больницы с направлением к онкологу Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Сына знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева Егора выписали из больницы. Но врачи рекомендовали ему обратиться к онкологу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В ходе обследования медики обнаружили у 64-летнего Егора Зайцева множество разных заболеваний. У модельера диагностировали цирроз печени. Состояние сына известного кутюрье осложняется раком и стартовавшим курсом химиотерапии.

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По данным канала, в феврале у Егора Зайцева обнаружили образование в толстом отделе кишечника. Несколько дней назад его госпитализировали. По предварительным данным, причиной стало осложнение в результате онкологического заболевания.

Состояние модельера еще больше ухудшилось из-за тяжелой анемии. Зайцеву-младшему понадобилось повторное переливание крови. Эту процедуру сын кутюрье проходил в феврале.