Знаменитости 04 июля 2023, 02:56 Сына Михаила Ефремова начали готовить к операции — СМИ «Аргументы и факты»: Николаю Ефремову предстоит операция РИА «Новости»

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Сыну Михаила Ефремова, актеру Николаю Ефремову, предстоит операция. Сейчас мужчина в сознании, отметила ресторатор и подруга семьи Ефремовых Татьяна Беркович. Ее слова привело издание «Аргументы и факты».

По ее словам, врачи готовят 31-летнего актера к непростой операции, однако к какой именно — пока не известно.

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«Да, Николаю предстоит операция. Родные меня попросили не давать комментарии по поводу его состояния. Коля в сознании, относительно с ним все хорошо», — сказала Беркович.

Врачи точных прогнозов не дают, а близкие молодого человека молятся, чтобы все закончилось хорошо. Беркович добавила, что Михаил Ефремов знает о падении сына. Как пояснила ресторатор, большую часть информации он получает от матери Николая — актрисы Евгении Добровольской.

Многие информационные порталы предполагают, что виной падения актера стал алкоголь. Однако, как уверена Беркович, молодой человек не мог быть в состоянии опьянения.

«Николай не злоупотребляет алкоголем, как утверждают СМИ. Он взрослый парень», — заметила она.

Правоохранители проведут расследование по факту падения Николая Ефремова, добавила Беркович.

Николая Ефремова несколькими днями ранее нашли на улице около его дома в Москве. Мужчина выпал из окна квартиры. Актера госпитализировали в тяжелом состоянии, поместили в реанимацию и прооперировали. Накануне СМИ сообщили об улучшении состояния Ефремова-младшего.