Знаменитости 03 июля 2023, 09:17 Состояние попавшего в реанимацию сына Ефремова улучшилось — Mash Mash: Николая Ефремова отключили от ИВЛ, его состояние улучшилось РИА «Новости»

Читать 360tv в

Врачи приняли решение снять с аппарата ИВЛ сына Михаила Ефремова, актера Николая Ефремова, в связи с улучшением его состояния. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Молодой человек до сих пор находится в реанимации, но медики уменьшили ему дозу вазопрессерной поддержки. Речь идет о группе суживающих сосуды препаратов, использующихся для защиты от анафилактического шока.

Реклама

Ефремова-младшего на прошлой неделе нашли на улице около его дома в Москве. Он выпал из окна квартиры. Актера госпитализировали в тяжелом состоянии, поместили в реанимацию и прооперировали. Последние несколько дней, по данным СМИ, он находился в коме. Врачи вынуждены были подключить его к аппарату ИВЛ.

Николай Ефремов — сын актеров Михаила Ефремова и Евгении Добровольской. Он пошел по стопам родителей: в 2013-м окончил ГИТИС, снимался в кино и играл в театре.