Происшествия 30 июня 2023, 14:17 Сын осужденного Михаила Ефремова выпал из окна в Москве — 112 112: сын актера Михаила Ефремова Николай выпал из окна своей московской квартиры

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Один из сыновей актера Михаила Ефремова Николай выпал из окна собственной квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Об этом написал Telegram-канал 112.

Авторы сообщили, что 31-летний актер Николай Ефремов попал в больницу с тяжелой сочетанной травмой. Пострадавшему сделали экстренную операцию.

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Ефремов-младший заявил, что претензий к кому-либо у него нет. Падение из окна он объяснил случайностью.

При этом соседи артиста сказали, что он злоупотребляет спиртными напитками и состоит на учете у психиатра. Полиция начала проверку после происшествия.

Николай — сын Михаила Ефремова от третьей жены, народной артистки РФ Евгении Добровольской. Ефремов-младший снимался в сериале «Белая гвардия».

Отец актера отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП, случившееся в центре Москвы в июне 2020 года. Жена осужденного Ефремова-старшего Софья Кругликова, сообщила что ее супруг может выйти по условно-досрочному освобождению в 2024 году.