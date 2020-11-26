26 ноября 2020, 10:41
Светличная объяснила, почему оказалась в больнице
СМИ сообщили, что Светлана Светличная перенесла инсульт и находится в больнице. Она подтвердила РИА «Новости», что действительно попала в медучреждение. Сейчас актриса проходит обследование из-за головных болей.
По данным источника Пятого канала, состояние Светличной ухудшилось после инсульта. Ее положили в больницу и взяли под наблюдение.
В октябре Светлана Светличная приняла участие в съемках программы телеканала НТВ. В эфире она рассказала, что сын и внучка попытались отравить ее ртутью, чтобы получить квартиру в центре Москвы.
«Почему у меня такие дети? Я родила таких отвратительных людей! Мне и страшно, и больно, и обидно!» — поделилась своей Светличная.
В мае Светлане Светличной исполнилось 80 лет. В ее фильмографии около четырех десятков картин. Зрители особенно любят ее роли в лентах «Им покоряется небо», «Застава Ильича», «Чистые пруды», «Бриллиантовая рука», «Богиня: как я полюбила» и других.