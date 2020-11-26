СМИ сообщили о госпитализации актрисы Светланы Светличной

По предварительным данным, Светличная жаловалась на головную боль. Когда ее состояние ухудшилось, то за ней приехали врачи. Медики доставили ее в больницу, где ее взяли под наблюдение.

Подробности о состоянии артистки пока неизвестны. Официального подтверждения этой информации нет.

Светлана Светличная запомнилась многим по роли Анны Сергеевны из фильма «Бриллиантовая рука». Ее фраза «Невиноватая я, он сам пришел» известна всем россиянам.

Также она снималась в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Тридцать три», «Место встречи изменить нельзя» и многих других.