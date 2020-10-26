Светличная обвинила сына и внучку в попытке отравить ее из-за квартиры

«Они хотят от меня избавиться. Для того, чтобы освободила я квартиру. Есть родные и любимые, а есть непонятные. Почему у меня такие дети? Я родила таких отвратительных людей! Мне и страшно, и больно, и обидно!» — рассказала Светличная.

По словам актрисы, внучка вместе с какими-то незнакомцами недавно побывала у нее дома, после чего она нашла в квартире ртуть и почувствовала себя плохо. Светличная считает, что ее покалечили, и признается, что боится сына, который по закону должен принимать решение о ее лечении, как близкий родственник.

В мае Светлане Светличной исполнилось 80 лет. Она родила сына Алексея в браке с актером Владимиром Ивашовым в 1961 году. В ее фильмографии около 40 картин. Зрители особенно любят ее работы в таких лентах, как «Им покоряется небо», «Застава Ильича», «Чистые пруды», «Бриллиантовая рука», «Богиня: как я полюбила» и других.