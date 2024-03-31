31 марта 2024, 18:41
Светлаков задолжал ПФР 600 рублей
Mash: ПФР подал к актеру Светлакову иск на 600 рублей
Пенсионный фонд России подал два иска к актеру и юмористу Сергею Светлакову, потребовав выплатить 600 рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Два иска поступили в суд в феврале, уточнил источник канала. По его информации, Светлаков не подал в фонд сведения о компании ООО «Студия Свердловск» и не перечислял часть дохода.
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Сотрудники компании, предположительно, работали без регистрации, добавил собеседник Mash. На них при этом не открывали лицевые счета.
Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала счета певца Филиппа Киркорова в трех банках. Оказалось, что артист должен ведомству 47 тысяч рублей.
Кроме того, исполнитель не выплатил более 5 тысяч рублей штрафов за административные нарушения.
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