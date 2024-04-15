Знаменитости 15 апреля 2024, 16:48 Сальма Хайек показала поклонникам грудь в купальнике Актриса Сальма Хайек выложила фотографию в купальнике с глубоким декольте Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Голливудская актриса Сальма Хайек порадовала поклонников фото в купальнике. Она поделилась откровенным снимком в соцсетях.

Снимок актриса сделала во время отдыха на лодке. На опубликованной фотографии 57-летняя Хайек позирует в темно-голубом купальнике с глубоким декольте. Сальма собрала кудрявые волосы в высокий пучок и дополнила образ зеркальными солнцезащитными очками и массивным медальоном.

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