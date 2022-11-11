Знаменитости 11 ноября 2022, 15:23 Суд признал законным выдворение блогера Некоглая в Молдавию Мосгорсуд признал законной депортацию блогера Некоглая в Молдавию Соцсети

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Московский городской суд признан законным решение о депортации из Россию в Молдавию популярного блогера Некоглая (Николая Лебедева). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

«Мосгорсуд оставил решение Пресненского районного суда города Москвы от 9 ноября 2022 в отношении Лебедева Николая (блогера Некоглая) без изменений», — уточнили в сообщении.

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Некоглай является гражданином Молдавии. Пресненский районный суд признал его виновным в нарушении миграционного законодательства. Блогеру назначили штраф в пять тысяч рублей и приговорили к депортации из России.

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В социальной сети Некоглай опубликовал пародийный ролик на российских военных. Лига безопасного интернета обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить видео на предмет дискредитации вооруженных сил.

После этого Некоглая задержали. Он успел записать в Сеть видео из туалета и пожаловался подписчикам на очень «жесткий» день.

Блогер вел свой канал на стриминговом сервисе Twitch. Его аудитория в сервисе TikTok насчитывает свыше 9,5 миллионов подписчиков.