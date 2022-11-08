Мизулина-младшая потребовала наказать блогера Некоглая за дискредитацию ВС России | 360°

Общество 08 ноября 2022, 11:51 Мизулина-младшая потребовала наказать блогера Некоглая за дискредитацию ВС России Лига безопасного интернета попросит Генпрокуратуру и МВД проверить видео блогера Некоглая РИА «Новости»

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Активисты пожалуются в Генпрокуратуру и МВД России на видео блогера Некоглая (Николая Лебедева) с пародией на российского солдата. Они потребуют проверить его на дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом в своем Telegram-канале рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Некоглай вчера записал и выложил видео, в котором глумится над подвигом нашего солдата, героически дважды отбившегося от атаки дрона с гранатами Вооруженных сил Украины», — написала она.

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Лига безопасного интернета решила обратиться в МВД и Генпрокуратуру России. Правоохранители проверят действия блогера на предмет дискредитации российской армии. Екатерина Мизулина назвала его «выродком-тиктокером» и заявила, что он поздно удалил ролик — его репостнул рэпер Моргенштерн* и подхватили подписчики. Видео разошлось по Сети.

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Незадолго до этого лига заинтересовалась творчеством рэпера Oxxxymiron**, сообщило РИА ФАН. Екатерина Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру на его песню «Ойда».

* Моргенштерн, Алишер Моргенштерн признан в России физическим лицом — иноагентом.

** Oxxxymiron, Мирон Федоров признан в России физическим лицом — иноагентом.