Жертвы Вайнштейна получат в общей сложности $19 млн компенсации

Женщины, которые обвинили американского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, получат в общей сложности 19 миллионов долларов компенсации. Об этом на своей странице в Twitter рассказала генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

«Мы помогли получить 19 миллионов долларов для тех, кто пережил сексуальное насилие и домогательства со стороны Харви Вайнштейна», — заявила Джеймс. Теперь выплаты должно одобрить окружные суды.

Также она добавила, что все жертвы харассмента голливудского продюсера наконец-то смогут рассказать о своей истории во всеуслышание — ведь теперь соглашения о конфиденциальности отменяют свое действие.

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы 11 марта. Его обвинили в многочисленных изнасилованиях и склонению к сексу. По данным американского следствия, делал он это на протяжении последних 30 лет. Сам продюсер свою вину так и не признал — он заявил, что все происходило добровольно.