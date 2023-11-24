Важное 24 ноября 2023, 17:25 Сжегший паспорт певец Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел Екатерина Мизулина: против певца Шарлота возбудили три уголовных дела Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Читать 360tv в

Сразу три уголовных дела возбудили против вернувшегося в Россию певца Шарлота. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

По ее словам, дела против музыканта возбудили следователи главка СК России по Самарской области. Два дела завели по статье о реабилитации нацизма и одно — по статье об оскорблении чувств верующих, указала Мизулина.

Реклама

«Доброй дороги из Питера в Самару», — написала глава Лиги безопасного интернета.

Шарлот на время уезжал за границу и сжег российский паспорт, находясь за рубежом. На прошлой неделе артист обратился к поклонникам из Армении и попросил денег на билет в Россию.

Когда музыкант прилетел в аэропорт Пулково, его задержали. После этого певец извинился за сожжение российского паспорта и объяснил свой поступок «осечкой в понимании происходящего». Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Шарлота на 13 суток по статье о нарушении общественного порядка