Знаменитости 01 декабря 2023, 16:46 Певца Шарлота этапировали из Петербурга в Самару

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Певца Шарлота, которого задержали в Петербурге после того, как он сжег свой российский паспорт, этапировали в Самару, там его доставили в СУ СКР по региону. Видео появилось в Telegram-канале «Поток».

Исполнителя доставили в Самару на допрос. Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Шарлота на 13 суток по статье о нарушении общественного порядка. Молодой человек ругался матом на городской набережной, в чем потом полностью признал вину.

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Однако в отношении певца возбудили еще два уголовных дела по статьям «Оскорбление чувств верующих» и «Реабилитация нацизма».

Эдуард Шарлот уезжал за границу и сжег свой российский паспорт, находясь за рубежом. Когда музыкант прилетел в аэропорт Пулково, его задержали. После этого певец извинился за сожжение российского паспорта и объяснил свой поступок «осечкой в понимании происходящего».

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