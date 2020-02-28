Стивена Сигала оштрафовали за рекламу криптовалюты в США

Голливудский актер Стивен Сигал должен будет заплатить 314 тысяч долларов за сокрытие доходов от рекламы криптовалюты. С ним расплачивались наличными и, собственно, криптовалютой.

Как узнала газета Financial Times, Сигал в 2018 году написал о мероприятии компании Bitcoiin2Gen на своих страницах в Facebook и Twitter, но не указал, что это реклама и его посты оплачиваются. Кроме того, компания использовала имя Сигала у себя, называя знаменитого актера «мировым послом».

За все это, как утверждает газета, Стивен Сигал получил 250 тысяч долларов наличными и 750 тысяч в криптовалюте.

«Знаменитости не имеют права использовать свое влияние в социальных сетях для рекламы ценных бумаг без раскрытия полученной компенсации», — объявила представитель комиссии по ценным бумагам и биржам США Кристина Литтман.

Комиссия отметила, что в момент публикации рекламных постов на Сигала были подписаны около 6,7 миллиона пользователей. И инвесторы имели право знать, что Сигал получил деньги за посты, а значит, может считаться предвзятым.

Газета также написала, что актер сотрудничал со следствием и добровольно согласился выплатить взыскание.

Стивен Сигал имеет два гражданства: американское и российское. Паспорт РФ он получил в ноябре 2016 года.