Агент Стивена Сигала назвал цирком запрет фильма «Мачете» на Украине

Отмечается, что Стивен Сигал имеет гражданства России и Сербии.

Рейбанд назвал ситуацию очень смешной. Ему показалось комичным, что фильм запретили из-за одного Сигала.

«Могу даже за Сигала вам ответить — все это смешно и непонятно <…> Искусство всегда было вне политики, выше ее, — подчеркнул агент. — Если так и дальше пойдет… Мы-то надеялись, что при новом президенте люди как бы немножко опомнятся и поймут, что есть вещи, которые нельзя трогать».

Также представителя голливудской звезды позабавил запрет фильма с участием президента Украины Владимира Зеленского, в которой он также выступил сценаристом и одним из продюсеров.

«Это очень смешно. По-другому невозможно сказать. Кто у них вообще это запрещает? Цирк какой-то», — прокомментировал Рейбанд.

Ранее Госкино Украины запретило на территории страны пять фильмов. В частности, «Мачете» запретили из-за Стивена Сигала, а «8 первых свиданий» из-за российской актрисы Екатерины Варнавы. Также под запретом оказалась кинокартина «Сорванцы из Тимпельбаха» из-за участия актера Жерара Депардье, который, как и Сигал, получил российский паспорт.