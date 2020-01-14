Суд потребовал Тelegram объяснить, куда ушли деньги для запуска криптовалюты

Компаниям разрешено скрыть конфиденциальную информацию, которая может содержаться в документах. Данные можно подавать по мере их готовности. В суде отметили, что конечный срок подачи материалов продлеваться не будет.

Вопрос о раскрытии банковских данных возник еще в декабре 2019 года. Тогда американский регулятор заявил, что хочет знать, на что пошли полученные от инвесторов деньги для запуска криптовалюты Gram и блокчейн-платформы TON. Средства начали собирать еще в январе 2018 года. Telegram сообщал, что ему удалось получить от инвесторов 1,7 миллиарда долларов. Об этом написала газета «Ведомости».

А в начале января 2020 года SЕС уже через суд потребовала Telegram раскрыть информацию о банковских данных. Адвокаты компании заявляли, что суд уже получил все требовавшиеся документы. Защитники подчеркивали, что сбор дополнительной информации окажется для Telegram слишком обременительным.

Судебное разбирательство между Telegram и SEC продолжается c осени 2019 года. В итоге выпуск криптовалюты Gram по требованию регулятора запретили. SEC считает эту криптовалюту ценной бумагой и настаивает на применении к ней законов. В начале января SEC обвинил Telegram в том, что токены продавались после окончания срока их первичного размещения.