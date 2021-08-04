Денис Проценко оценил работу спасавших МакSим врачей

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал своих коллег, которые спасли певицу МакSим, крутыми. В эфире радио «Комсомольская правда» он заявил, что гордится мультидисциплинарной командой, которая боролась за жизнь Марины Абросимовой.

«Крутые коллеги! Я знаю, кто ее лечит. Горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. Ну и не только анестезиологов, потому что ковид лечит мультидисциплинарная команда, куда входят и анестезиологи, и пульмонологи, и инфекционисты, и терапевты», — сказал Проценко.

Врач отметил, что российские медики за время пандемии научились спасать людей в очень тяжелом состоянии. По словам Проценко, в случае с ковидом возраст имеет значение, так как у пожилых резервов преодолеть критическое состояние меньше, чем у молодых.

Певица МакSим попала в больницу в июне с обширным поражением легких. Ей диагностировали пневмонию, отправили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Все это время артистка находилась на ИВЛ. Накануне она пришла в сознание и стала самостоятельно дышать.