Певица МакSим пришла в сознание и стала самостоятельно дышать

Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пришла в сознание. Ее представитель сообщил РИА «Новости», что артистка идет на поправку.

Певица МакSим попала в больницу 23 июня с 40% поражения легких, однако анализа не показали коронавирус. Ей диагностировали пневмонию и отправили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Все это время артистка находилась на ИВЛ. По неподтвержденной информации, объем инфицирования легких у певицы постоянно увеличивался. По последним данным, поражение охватило до 75% дыхательной системы.