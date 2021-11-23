Стало известно о состоянии Светланы Светличной после истории с исчезновением

Внучка Светланы Светличной Мария рассказала «СтарХиту», что бабушке после истории с исчезновением стало плохо и ее отвезли на скорой в больницу. Невестка актрисы Ольга в разговоре с «360» сообщила, что 81-летняя женщина сейчас находится под надзором врачей в клинике и чувствует себя нормально.

«Она сейчас лечится в клинике и чувствует себя соответствующе возрасту и ситуации. Как себя может чувствовать человек, которому будет 82 года?» — прокомментировала состояние свекрови Ольга.

Светлана Светличная пропала в Москве в октябре. Ее несколько дней искали полицейские и волонтеры. Оказалось, что актриса все это время была на съемках телевизионного шоу. Ее близкие и друзья сообщили о том, что у Светличной проблемы с головой и она постоянно оставляет свой телефон дома.

Ранее СМИ сообщили, что телеведущего Андрея Малахова, в чьем шоу снималась Светличная в дни своего исчезновения, допросят следователи.