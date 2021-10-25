Невестка пропавшей Светличной поделилась подробностями о поисках актрисы

К поискам пропавшей три дня назад актрисы Светланы Светличной подключили всех, кого только возможно. Полиция уже в курсе. Об этом «360» рассказала жена ее сына Алексея Ивашова Ольга.

«Все [предприняли для поисков], все, что в наших силах. Все, чем возможно, все подключены, все работают, все ищут», — поделилась невестка Светличной.

По словам невестки Светличной, в момент исчезновения она могла быть одета в шубу из цветных кусочков меха, так как в квартире ее нет. Также актриса не выходила из дома без шляпы. Она отметила, что у Светличной давно проблемы с памятью и ей постоянно нужна помощь специалистов. Документы, отметила Ольга, актриса с собой не взяла, а ее телефон может находиться в самом неожиданном месте — сейчас аппарат недоступен.

О пропаже 81-летней заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной СМИ сообщили в понедельник, 25 октября. Пожилая женщина не выходит на связь с близкими уже четвертые сутки. Основатель и генеральный директор группы компаний «Опека» Алексей Маврин в беседе с «360» посоветовал обращаться за помощью к профессионалам при первых признаках деменции.