Стало известно о состоянии госпитализированной с COVID-19 Ахеджаковой

Народную артистку РФ Лию Ахеджакову на прошлой неделе положили в больницу с коронавирусом. Самочувствие актрисы сейчас хорошее. Но когда ее выпишут — неизвестно.

Представитель Ахеджаковой Ефим Спектор уточнил ее состояние в беседе с ТАСС. Артистка находится в одной из московских клиник.

«Она чувствует себя хорошо», — подчеркнул собеседник агентства.

Сведения о том, когда Ахеджакову могут выписать, Спектор уточнять отказался.

О госпитализации Лии Ахеджаковой стало известно 9 января. У 82-летней актрисы подтвердили COVID-19. У нее также обострились хронические заболевания. Сама артистка заявила, что в больницу ее не клали.

Коронавирус в последний месяц обнаружили у многих российских знаменитостей. Врачи выписали Александра Ширвиндта и Олега Басилашвили, а за состоянием Василия Ланового пока наблюдают. Госпитализирована Алиса Фрейндлих, в тяжелом состоянии находится художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Его супруга Екатерина Белоцерковская заявляла, что Грачевский находится в «абсолютном сознании».